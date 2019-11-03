تأجيل إطلاق القمر الروسي «جلوناس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس»، تأجيل إطلاق القمر الصناعي الروسي «جلوناس-إم» للملاحة من قاعدة بليسيتسك الفضائية، الذي كان مقرراً السبت، لمدة أسبوع، حسبما ذكر مصدر في صناعة الفضاء والصواريخ لوكالة «سبوتنيك» الأحد.

وقال المصدر: «تم تأجيل الإطلاق حتى 10 كانون الأول/ديسمبر». دون تحديد سبب التأجيل.

وكانت"سبوتنيك" قد ذكرت في وقت سابق أن هذا سيكون أول إطلاق لقمر صناعي من مجمع الإطلاق،"سويوز-2". وأشارت إلى أن الجهاز الجديد في المدار سيحل محل القمر الصناعي (جلوناس-إم 742) الذي توقف عن العمل في آب/ أغسطس، بعد عمله لمدة 7 سنوات.

وفي الوقت الحالي، تشتمل المجموعة المدارية لنظام القمر الصناعي العالمي للملاحة الروسية جلوناس على 27 مركبة فضائية (25 جلوناس-إم و2 جلوناس-كي).