قارب عالق قرب شلالات نياجرا يتحرك لأول مرة منذ 101 عام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحرك قارب حديدي عالق على صخور في منحدر بالقرب من شلالات نياجرا بكندا لأول مرة منذ 101 عام.

وتسببت أحوال الطقس ليلة الاحتفال بعيد الهالوين في تحرك القارب من موقعه الذي علق فيه منذ عام 1918.

ونشرت وكالة نياجرا باركس، التابعة لحكومة منطقة أونتاريو بكندا، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة يوضح حركة القارب.

وقال جيم هيل، أحد المسؤولين بالوكالة في مقطع الفيديو «يبدو أنه انقلب على جنبه وتحرك للاتجاه المعاكس».

وأضاف: «القارب ليس في نفس المكان الذي كان فيه الخميس، يبدو أنه على بعد 50 متراً من موقعه الأصلي».

وكان القارب قد علق على المنحدرات خلال عملية إنقاذ في آب/أغسطس 1918.