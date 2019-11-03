شكرا لقرائتكم خبر عن قارب عالق قرب شلالات نياجرا يتحرك لأول مرة منذ 101 عام والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحرك قارب حديدي عالق على صخور في منحدر بالقرب من شلالات نياجرا بكندا لأول مرة منذ 101 عام.
وتسببت أحوال الطقس ليلة الاحتفال بعيد الهالوين في تحرك القارب من موقعه الذي علق فيه منذ عام 1918.
ونشرت وكالة نياجرا باركس، التابعة لحكومة منطقة أونتاريو بكندا، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة يوضح حركة القارب.
وقال جيم هيل، أحد المسؤولين بالوكالة في مقطع الفيديو «يبدو أنه انقلب على جنبه وتحرك للاتجاه المعاكس».
وأضاف: «القارب ليس في نفس المكان الذي كان فيه الخميس، يبدو أنه على بعد 50 متراً من موقعه الأصلي».
وكان القارب قد علق على المنحدرات خلال عملية إنقاذ في آب/أغسطس 1918.
كانت هذه تفاصيل خبر قارب عالق قرب شلالات نياجرا يتحرك لأول مرة منذ 101 عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.