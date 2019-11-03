«أرامكو» تطلق طرحها الأولي في بورصة الرياض

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية طرحها العام الأولي الأحد بإعلانها عن نيتها الإدراج في بورصة الرياض مع سعي المملكة لإقامة الشركة المدرجة الأعلى قيمة في العالم.

وقالت أضخم شركة نفط في العالم في بيان إن السعر الذي سيشتري به المكتتبون في الأسهم وعدد الأسهم المبيعة ونسبتها سيتحدد في نهاية فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب.

أضافت الشركة أنها تعتزم الإعلان عن توزيعات نقدية لحملة الأسهم العادية بما لا يقل عن 75 مليار دولار للعام 2020.

من جهتها، وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب أرامكو تسجيلها في البورصة المحلية.

وقالت الهيئة في بيان: «تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام»، وذكرت قناة العربية نقلاً عن مصادر أن الإعلان عن نشرة إصدار أرامكو سيكون في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني.