الشارع العراقي يصعد احتجاجاته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعد الشارع العراقي الأحد من احتجاجاته المطالبة بـ «إسقاط النظام»، عبر إضرابات واسعة وحملة عصيان مدني شملت العاصمة بغداد، ومدن البلاد الجنوبية، ما تسبب في شلل الحياة في مختلف المناطق بها.

وواصلت مدارس ومؤسسات حكومية عدة إغلاق أبوابها في بغداد ومدن العراق الجنوبية الأحد، ضمن احتجاجات دخلت شهرها الثاني للمطالبة بـ «إسقاط النظام».

وشهدت الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعمال عنف دامية، أسفرت عن مقتل 257 قتيلاً على الأقل، بحسب أرقام رسمية.

ووسط دعوات الناشطين إلى عصيان مدني، أدى إعلان نقابة المعلمين الإضراب العام الأحد إلى شلل في معظم المدارس الحكومية في العاصمة والجنوب، وأغلقت المدارس وبعض الإدارات الرسمية أبوابها أيضاً في الديوانية جنوب بغداد، حيث علق المتظاهرون لافتة كبيرة على مبنى مجلس المحافظة كتب عليها "مغلق بأمر الشعب"، وفي الناصرية، التي أغلقت مدارسها ومعظم إداراتها الرسمية، بدأ الناس الاحتشاد في الساحات لبدء يوم جديد من التظاهر، على غرار مدينة البصرة الغنية بالنفط.

وفي الكوت جنوب بغداد أيضاً، قال المتظاهر تحسين ناصر (25 عاماً) إن "قطع الطريق رسالة إلى الحكومة، نقول لهم إننا سنواصل تظاهراتنا حتى الإعلان عن سقوط النظام وطرد الفاسدين والسارقين".

وامتنع العديد من الموظفين عن الذهاب إلى أعمالهم في مدينة الحلة بمحافظة بابل جنوب بغداد، وسط إغلاق لمعظم الدوائر الحكومية، وفي بغداد، أغلق المتظاهرون في مدينة الصدر، كل مداخل الحي ومخارجه، على غرار أحياء أخرى من شرق بغداد، بينما في مدينتي النجف وكربلاء ازداد عدد الطلاب المشاركين في التظاهرات.

من جهته، قال وزير التجارة العراقي محمد هاشم العاني الأحد إن استمرار الاحتجاجات أدى إلى تأخير تفريغ العديد من شحنات الأرز والأغذية بميناء أم قصر.

وأدت الاحتجاجات السبت إلى إغلاق كل الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر بالقرب من مدينة البصرة بجنوب العراق بعد أن استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع خلال الليل.

وعلى الجانب الآخر، عقد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مساء السبت اجتماعاً أمنياً لمناقشة حماية المتظاهرين في بغداد والمحافظات، بحضور وزير الداخلية لبحث آخر التطورات والتأكيد على أداء الأجهزة الأمنية لمهامها بحفظ الأمن والاستقرار وقيامها بواجباتها وفق التوجيهات بحماية المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الحيوية في عموم البلاد.