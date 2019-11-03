روبوت يشارك في عمليات الإغاثة والانقاذ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قطع العلماء بالفعل شوطاً طويلاً في ابتكار روبوتات على هيئات بشرية يمكنها أن تسير وتركض، بل وتقفز فوق العراقيل من أجل أداء المهام الشاقة، حيث تقع في بعض الأحيان، حوادث أو كوارث طبيعية لا يستطيع البشر التدخل فيها بأنفسهم للمشاركة في عمليات إنقاذ الضحايا، مثل تسرب مواد كيماوية سامة أو اشتعال حريق في بناية شاهقة الارتفاع، وغير ذلك.

ولكن فريقاً من المهندسين في معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا وجامعة إلينوي بالولايات المتحدة استطاعوا تحقيق قفزة في مجال تصميم هذه النوعية من الروبوتات عن طريق تصنيع روبوت يمكنه أن يسير على قدمين بل ودفع أشياء أمامه دون أن يفقد اتزانه أو يسقط أرضاً ويأخذ الروبوت شكل نصف جسم علوي بدون رأس، ومع قدمين ويتم التحكم فيه عن بعد عن طريق سترة إلكترونية يرتديها الشخص الذي يسيطر على الروبوت. وتقوم هذه السترة بتوصيل التعليمات من الشخص إلى الروبوت كما تنقل معلومات بشأن المؤثرات الخارجية التي يتعرض لها الروبوت إلى الشخص الذي يتحكم فيه.

وذكر الموقع الإلكتروني «فيز دوت أورج» المتخصص في مجال التكنولوجيا أنه خلال التجارب، استطاع الباحثون الحفاظ على توازن الروبوت أثناء القفز والسير في المكان في تقليد لحركة الشخص الذي يتحكم فيه.

ونقل الموقع عن الباحث جوا راموس من معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا قوله: «الآن إذا ما أردنا أن نفتح باباً ثقيلاً، يستطيع العنصر البشري أن يطلب من الروبوت أن يلقي بثقله على الباب ليفتحه دون أن يفقد توازنه».