المطاردة مستمرة بين ليفربول ومان سيتي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنقذ السنغالي ساديو ماني فريقه ليفربول من فخ مضيفه أستون فيلا، بمنحه هدف الفوز 2-1 في الثواني القاتلة لمباراتهما في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مبقياً على فارق النقاط الست مع بطل الموسمين الماضيين مانشستر سيتي الذي انتزع فوزاً درامياً أيضاً من ضيفه ساوثمبتون بالنتيجة ذاتها.

فبعدما تقدم أستون فيلا بهدف المصري محمود حسن «تريزيغيه» في الدقيقة 20، عادل الظهير الاسكتلندي أندرو روربرتسون (87)، قبل أن يأتي هدف الإنقاذ من ماني في الدقيقة 90+4 بكرة رأسية بعد ركلة ركنية.

وساهم هذا الفوز في إبقاء الفارق على حاله بين ليفربول وسيتي، قبل المباراة المرتقبة بينهما في المرحلة المقبلة على أرض الفريق الأحمر.

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وتزامن الفوز الصعب لليفربول مع سيناريو مشابه لسيتي على ضيفه ساوثمبتون، وتقدم ساوثمبتون بهدف في الدقيقة 13 عبر لاعبه جيمس وارد-براوز، قبل أن يمنح الهداف الأرجنتيني سيرخيو أغويرو فريقه التعادل في الدقيقة 70، ويسجل المدافع كايل ووكر هدف الفوز في الدقيقة 86.

ورفع ليفربول رصيده الى 31 نقطة، بينما بات رصيد سيتي 25.

الى ذلك، أعاد بورنموث ضيفه مانشستر يونايتد الى خيبة الهزائم في الدوري الممتاز بفوزه عليه 1-صفر ملحقاً به الخسارة الرابعة هذا الموسم في الدوري.

وتعادل أرسنال مع وولفرهامبتون 1-1.