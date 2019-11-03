شكرا لقرائتكم خبر عن قصّة المكافئ نفسه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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عبد اللطيف الزبيدي

ما رأيك في هذه الأعجوبة؟ استأجرت زمرة فتوّات عصابة مجرمين، لترويع بلدة آمنة، فقتل المرتزقة من قتلوا، وشرّدوا من شرّدوا، وسلبوا ونهبوا، ودمّروا ثلاثة أرباعها، ثم فجأة هجم القبضايات على رئيس المأجورين وأردوه صريعاً، رافعين رايات النصر، مدّعين أنهم انتصروا لأهالي البلدة بما لديهم من قيم الشهامة والمروءة، والرأي العام الأعمى يمطرهم بالتهنئات والثناء. أمّا المفاجأة الكبرى، فهي أن رئيس الفتوّات خطب في الناس: أيها الناس، لقد كافأت نفسي بالاستيلاء على أهم البساتين المثمرة في البلدة، وسأحرسها بالعتاة والعتاد، حتى لا يقربها قريب أو بعيد.

تلك خلاصة مصائب ثماني سنوات في سوريا، فماذا تقول في كلام ترامب بعد انقضاضه على حقول النفط والغاز؟ ادّعى حقه فيها «حتى لا يستولي عليها الدواعش أو غيرهم». لستَ في حاجة إلى إبداء رأيك، فحتى الجمادات صرخت استنكاراً استهزائياً. أمّا النظام العربي فقد نشأ على التروّي وتربى على العقلانية، فلا يتسرّع في فكر ولا يستعجل التعبير، فلا أقل من تشكيل لجان لها لجان تفرّخ لجاناً، مهمتها أن تحقق في قضية الملكية، مثلاً: إن حدود سوريا معروفة في الجغرافيا بشهادة منظمة الأمم المنتحبة، لكن، على سوريا أن تواجه الإمبراطور بوثيقة ممضاة ومختومة قبل مئات ألوف السنين، أي عند بداية تشكّل النفط والغاز، تبرهن على أن ثروات البلد لأصحابه.

دعنا من الدعابة التي تفتك بالأعصاب، فللعرب ألف مصاب. إلى أين تسير السياسة الدولية؟ إلى أين يذهبون بالقانون الدولي الذي محوه وفرضوا قانون الغاب؟ أليس من واجب عقلاء العرب السياسيين أن يهمسوا في أذن النظام العربي: ما عساك تفعل إذا أدخلت الشوارع هذه القضايا في مطالبها؟ أليست هذه قضايا كرامة وسيادة ووطنية؟ إذا كنتم أيها العرب بلداناً لا يجمعها جامع ولا تربطها رابطة، أفلا يخشى من يتخلى عن أشقائه أن يتخلى عنه أشقاؤه؟ وإن كنتم بقيت لديكم آصرة أو وشيجة، فمتى ستثبتونها؟ أيوم يصبح العالم العربي كله مستعمرات ستبرهنون عليها؟ التراجيكوميديا الشنعاء، هي أن الإمبراطور أعلن صراحة استعداد قواته للقتال في سبيل حقول النفط والغاز السورية التي استولى عليها. نوماً هنيئاً يا عرب.

لزوم ما يلزم: النتيجة اللاّعنترية: «وإذا بُليتَ بظالم كن خانعاً.. وإذا لقيت ذوي الجهالة فاكسلِ».

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