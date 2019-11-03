شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وبلغاريا تبحثان تعزيز العلاقات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتفقت دولة الإمارات العربية المتحدة، وبلغاريا، على مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بينهما في العديد من المجالات.

جاء ذلك خلال ختام زيارة قام بها وفد من دولة الإمارات برئاسة أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، للعاصمة البلغارية صوفيا.

وبحث الصايغ والوفد المرافق مع المسؤولين البلغاريين، فرص تعميق التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي بين البلدين، لا سيما في مجال الزراعة والموانئ والطاقة وتحسين طرق النقل، وإمكانية الاستثمار السياحي والتبادل الثقافي.

وتخللت الزيارة اجتماعات مع يكاترينا زاخاريفا، وزيرة الخارجية البلغارية، وفلاديسلاف غورانوف، وزير المالية، وغلي بأنوف، وزير الثقافة، وروزسن جيليازكوف، وزير النقل وتكنولوجيا الاتصالات والمواصلات، وإميل كارانيكولوف وزير الاقتصاد في بلغاريا.

وقال الصايغ: «تثمن الإمارات العربية المتحدة الشراكة طويلة الأمد التي تربطها ببلغاريا، والتقدم الذي آلت إليه العلاقات على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية».

وأضاف أن حجم وفد الدولة خلال الزيارة، دليل على التزامنا بتعزيز العلاقات الثنائية إلى مستوى استراتيجي. وأشار إلى ضرورة إنشاء طرق فاعلة بين الشركات البرية الداخلية والموانئ واللوجستيات، لتحسين خطوط النقل. وعبّر عن إعجاب الوفد الإماراتي بالتكنولوجيات الزراعية البلغارية، لافتاً إلى أن الثقافة أيضاً تعد مجالاً يمكن للأمم أن تتعاون من خلاله وتنمي علاقاتها.

من جهتها رحبت يكاترينا زاخاريفا وزيرة الخارجية البلغارية، بالوفد الإماراتي، وأكدت مجدداً الاهتمام الذي توليه الحكومة البلغارية لتطوير العلاقات الثنائية، معربة عن أملها برؤية مزيد من المنتجات البلغارية في الأسواق الإماراتية. وقالت: «نتطلع إلى توقيع اتفاقية تعزز التعاون الثقافي والسياحي بين البلدين».

من جانبه أوضح إميل كارانيكولوف وزير الاقتصاد البلغاري، نقاط القوة في الاقتصاد البلغاري، وشدد على أن بلغاريا تهدف إلى إقامة شراكة استراتيجية مع دولة الإمارات. ورحب بالاستثمارات الإماراتية في مجالات الزراعة والموانئ والطاقة في بلاده، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد تتطلع إلى عقد أول لجنة اقتصادية مشتركة مع دولة الإمارات. (وام)