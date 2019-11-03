الملك سلمان يتسلم رسالة خطية من رئيس وزراء ماليزيا









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: تسلم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد رسالة خطية من رئيس وزراء ماليزيا الدكتور مهاتير محمد.

قام بتسليم الرسالة للعاهل السعودي وزير التعليم والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء الماليزي الدكتور مزلي مالك، خلال استقبال الملك سلمان بن عبد العزيز له.

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ونقل وزير ماليزيا للملك سلملن بن عبد العزيز تحيات وتقدير رئيس الوزراء الماليزي، فيما حمّله العاهل السعودي تحياته وتقديره للدكتور مهاتير محمد .

حضر الاستقبال، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان.

كما حضره من الجانب الماليزي، الوزير المفوض لدى سفارة ماليزيا بالرياض أحمد أرحام إكمال، ورئيس الشؤون الخارجية بقمة كوالالمبور لعام 2019م الدكتور قمرول نعيم بن محمد، والسكرتير الخاص لوزير التعليم نور سليمان بن ذو الكفل.

