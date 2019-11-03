دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاومي تقدم هاتف Mi CC9 Pro قريباً بمعالج Snapdragon 730G ظهر على التقنية بلا حدود.

تعقد شركة شاومي مؤتمرها القادم في 5 من نوفمبر للإعلان الرسمي عن هاتف Mi CC9 Pro، وفي إعلان تشويقي جديد من الشركة قدمت تفاصيل جديدة عن الهاتف الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 730G.

كشفت شركة شاومي عن بعض من مواصفات هاتفها المرتقب Mi CC9 Pro من خلال إعلانات تشويقية نشرت خلال الفترة الماضية، والتي أكدت من خلالها على أن الهاتف يأتي قريباً بكاميرة أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل، كما يضم بطارية بقدرة 5260 mAh يدعمها تقنية الشحن السريع مع شاحن بقدرة 30W.

وفي أحدث الإعلانات التشويقية التي نشرت من شاومي، كشفت الشركة عن رقاقة المعالج التي تدعم هذا الإصدار، حيث يأتي هاتف Mi CC9 Pro برقاقة معالج Snapdragon 730G.

ولقد جاء إعلان شاومي الجديد على Weibo لينفي بعض الشائعات التي أشارت إلى أن هذا الإصدار يضم معالج Snapdragon 855 بلس.

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من جانب أخر قدمت شاومي لمحة لتصميم شاشة Mi CC9 Pro التي تتميز بمؤثرات ضوئية في حواف الشاشة، والتي من المقرر أن تضيء أو تتوهج عند تلقي المستخدم إشعارات.

بالتأكيد سيكون لدى شاومي تفاصيل جديدة في إعلانها الرسمي عن هاتف Mi CC9 Pro، لذا نترقب إنطلاق مؤتمر العملاق الصيني خلال أيام.

المصدر

هذا الموضوع شاومي تقدم هاتف Mi CC9 Pro قريباً بمعالج Snapdragon 730G ظهر على التقنية بلا حدود.