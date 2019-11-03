شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة حقوق الإنسان فى السعودية تحذر من مواقع إلكترونية للاتجار بالأشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضحت هيئة حقوق الإنسان فى السعودية، أنها تعمل مع الجهات المختصة على متابعة ورصد ما تقوم به بعض المواقع الإلكترونية من ترويج مخالف لأنظمة العمل.

وحسب موقع العربية، صنفت تلك الإعلانات على أنها مؤشر عن إمكانية حدوث جرائم تعنى بالإتجار بالبشر، والتي تجرمها أنظمة المملكة، وعلى رأسها نظام "مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص".

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كذلك بينت الهيئة فى بيان لها، أن الإعلانات حول التعاملات التى رصدتها يعد نوعا من أنواع "الإتجار بالأشخاص".

بدورها حذّرت بشدة المواقع الإلكترونية والصحف ووسائل الإعلان من نشر مثل هذه الإعلانات، منوهة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في كل ما يصدر عنها في هذا الشأن.

إلى ذلك وصفت الهيئة الاتجار بالأشخاص بأنه يعد من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، وتسلب حريته، وتهدر كرامته.