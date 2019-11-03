شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن..تحذير مواطنى سقطرى من الاقتراب من السواحل والوديان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت السلطة بمحافظة سقطرى، اليوم ، المواطنين ومرتادى البحر من الاقتراب من السواحل والوديان ومجاري السيول، وفق وكالة الأنباء اليمنية. وجاء التحذير عقب بدء تأثيرات الحالة المدارية (كيار) على محافظة ارخبيل سقطرى صباح اليوم بأمطار متوسطة. Advertisements ودعت السلطة المحلية المواطنين الى التكاتف والتعاون مع فرق الإنقاذ والدفاع المدني والتواصل مع غرفة العمليات للإبلاغ عن اي حالات طارئة. وكان وزير التنمية المحلية عبد الرقيب فتح قد ناشد المنظمات الدولية توجيه مساعدات للمحافظات المهددة بالتعرض للأعاصير .

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