شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء عاجل من النيابة العامة السعودية بحق مقيم عربى عنَّف ابنه جسدياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النيابة العامة فى المملكة العربية السعودية، تحريك الدعوى الجزائية ضد مقيم عربى عنَّفَ طفله جسديًا، وذلك بعد أن انتشار فيديو لهذا الطفل عبر العديد من صفحات السوشيال ميديا.

وجاء فى بيان النيابة السعودية: "تابعت وحدة الرصد فى النيابة العامة بالمملكة مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعى يتضمن محتواه ظهور أحد الأطفال من إحدى الجنسيات العربية فى إحدى مناطق المملكة، وتعرُّض الطفل للعنف والإيذاء من قِبل والده، كما يظهر وجود كدمات وإصابات نوعية فى جبهة الطفل وإحدى عينيه بفعل التعرُّض لعنف جسدي".

وأضافت: "عقب التأكد من صحة المقطع تم تحريك الدعوى الجزائية من قبل النيابة العامة استنادًا للمادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقًا للمواد (24/27/28) من ذات النظام، بعد التحقق من لمقطع وانطوائه على ما يوجب مباشرة الاختصاص، واستكمال الإجراءات النظامية بحق الجانى، والتنسيق مع الجهات المعنية فى هذا الشأن".

Advertisements

وتؤكّد النيابة العامة فى هذا الصدد على تجريم الأنظمة النافذة المساس بما من شأنه إيذاء الأطفال أو تعنيفهم وأن مَن يرتكب مثل هذه الأفعال سيكون عُرضة للجزاء الرادع وفقًا للأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك.

وتصدر هاشتاج العديد من صفحات السوشيال ميديا خلال الأيام القليلة الماضية، للتضامن مع الطفل بعد تعرضه للتعذيب.