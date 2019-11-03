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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 7 مرات.. شرطة السعودية تلقى القبض على 3 متخصصين فى سرقة الماشية والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف أن المضبوطين أقروا بارتكابهم 7 حوادث فى عدد من محافظات مدينة الرياض بذات النمط والسلوك الإجرامى حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كلها.
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