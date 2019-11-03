شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 7 مرات.. شرطة السعودية تلقى القبض على 3 متخصصين فى سرقة الماشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت الشرطة السعودية فى القبض على 3 مواطنين تورطوا فى اقتحام مزارع وسرقة الماشية وتقييد العاملين بها وسلب ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات فى محافظة "ثادق" بمدينة الرياض. ونقل موقع أخبار 24 السعودية تصريحات المتحدث الإعلامى لشرطة الرياض المقدم "شاكر التويجرى" بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن القبض على المواطنين الثلاثة الذين تراوحت أعمارهم بين العقدين الثانى والثالث. Advertisements وأضاف أن المضبوطين أقروا بارتكابهم 7 حوادث فى عدد من محافظات مدينة الرياض بذات النمط والسلوك الإجرامى حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كلها.

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