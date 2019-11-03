شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تحدد ضوابط الصورة الشخصية للسعوديات فى "البطاقة الشخصية" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الاشتراطات والضوابط اللازمة عند وضع المواطنات صورهن فى بطاقة الهوية الوطنية.
وحسب صحيفة عكاظ السعودية، أوضحت "الأحوال المدنية" أن الضوابط هى، أن تكون الصورة ذات خلفية بيضاء، أن تكون من دون نظارات أو عدسات، أن تكون حديثة وملونة، تغطية شعر الرأس، مع السماح بوضع زينة خفيفة.
وكانت الأحوال المدنية قد دعت المواطنات إلى إصدار بطاقة الهوية الوطنية، لتسهيل كافة تعاملاتهن لدى القطاعات الحكومية والخاصة، داعية إياهن إلى المحافظة عليها، وعدم رهنها باعتبارها وسيلة إثبات رسمى يحميهن ويحفظ حقوقهن، مشيرة إلى أنه بإمكانهن إصدارها عبر حجز موعد إلكترونى لأقرب مكتب نسائى.
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