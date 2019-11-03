شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمد بن راشد يرفع علم الإمارات بساحة برج خليفة بمناسبة يوم العلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، برفع عَلَم دولة الإمارات العربية المتحدة، فى ساحة "برج خليفة" وسط جمع كبير من طلبة وطالبات مدارس الدولة، الذين اصطفوا فى استقباله لدى وصوله إلى مقر الاحتفال ملوّحين بعلم الإمارات، إيذاناً ببدء الاحتفالات بيوم العَلَم؛ المناسبة الوطنية السنوية التى تعم مظاهرها الاحتفالية كافة انحاء الدولة وبمشاركة كل مكونات المجتمع على امتداد الإمارات السبع.

و وفقا لما نشر على موقع "البيان" الإماراتى، قال بن راشد بهذه المناسبة، "عَلَم الإمارات رمز وقيمة... يرفعه أبناء الوطن عالياً بما يحققونه من إنجازات وما يصلون إليه من نجاحات تزيده رفعةً وشموخاً... وبعد أن رأينا عَلَم دولتنا يرفرف فى مناطق عديدة من العالم حاملاً معه بشائر الخير والأمل فى غدٍ أفضل... تابعناه، والعالم معنا، يرقى إلى عنان السماء وصولاً إلى الفضاء تحقيقاً لطموح زايد، وتأكيداً على قدرة أبناء الإمارات على المشاركة بكل جدارة واقتدار فى صنع مستقبل العالم".

وأضاف، "عَلَمُنا أمانة نسهر على صونها ونسابق الزمن من أجل رفعتها، وهو شرف يذود عنه أبناء الوطن الأوفياء بأرواحهم ويفدونه بدمائهم.. ليبقى عَلَمُنا دائماً عنواناً لوحدتنا وعزتنا وكرامتنا بين الشعوب... وحافزاً لنا لمزيد من التقدم والتطور والنماء لوطننا الذى نلتف جميعاً تحت رايته.. نحفظ عليه مكانته.. ونكرّس له كل مقومات النماء.. ونضمن لشعبه كافة أسباب الرفعة والازدهار والرخاء".

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واستطرد، قائلاً: "فى كل مرة نرفع فيها هاماتنا لنطالع عَلَم دولتنا خفاقاً شامخاً، لابد أن نتذكر بكل الوفاء والإجلال تضحيات شهدائنا الأبرار الذين قدّموا أرواحهم الطاهرة فِداءً لهذه الراية، وسطروا بدمائهم الزكية أروع ملاحم البذل والعطاء... ولبطولات جنودنا البواسل المرابطين فى ميادين العزة والكرامة... كل الإعزاز والتقدير لكل من يشارك فى رِفعَة عَلَم دولتنا التى ستظل على الدوام قوية بأبنائها... عزيزة ببطولاتهم... مزدهرة بإنجازاتهم فى كل المجالات".

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد دعا الأسبوع الماضى، إلى رفع عَلَم الدولة فى تمام الساعة الحادية عشرة من صباح الثالث من نوفمبر، ضمن التقليد السنوى الذى أقره سموه اعتباراً من العام 2013، تزامناً مع الاحتفال باليوم الذى تولّى فيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مقاليد الحكم والموافق الثالث من نوفمبر من كل عام.

ويشارك فى هذه المناسبة الوطنية، مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، فضلاً عن المشاركة المجتمعية الواسعة التى يحرص من خلالها المواطنون والمقيمون على التعبير عن مدى انتمائهم وولائهم لدولة الإمارات وتقديرهم وإعزازهم للعَلَم كرمز لرفعة الإمارات وشموخها وكرامتها.