شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التربية الجزائرى: بصدد معالجة الاختلالات فى القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير التربية الوطنية الجزائرى، عبد الحكيم بلعابد، أنه بصدد طرح مسألة معالجة اختلالات القانون الأساسى لقطاع التربية الوطنية على الحكومة، وفق الوكالة الرسمية للأنباء.

وأوضح الوزير أنه بصدد طرح قضية معالجة اختلالات القانون الأساسى لعمال قطاع التربية على الحكومة، مشيرا إلى أنه سيتم اختيار "المقترح الأنجع" من بين الاقتراحات الثلاثة التي تمت مناقشتها في السنوات الأخيرة مع الشركاء الاجتماعيين.

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وحسب الوزير، فإن من بين المقترحات المسجلة، تطبيق التصنيف الجديد على 6 رتب أو معالجة الاختلالات لدى 27 رتبة أو ان يطال التغيير 27 رتبة بتنفيذ المرسوم الرئاسي 14/266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 والذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.

وفى موضوع متعلق بالسكنات الوظيفية لعمال القطاع، أكد السيد بلعابد أنه "يرفض رفضا قاطعا طرد مدير مؤسسة تربوية متقاعد من السكن الوظيفي إذا كان لا يملك سكنا خاصا به وفق ما تثبته الجهات المختصة".