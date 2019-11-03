رسالة من مهاتير محمد إلى العاهل السعودي

الرياض/ الخليج 365-

قالت السعودية، الأحد، إن بلادها تسلمت رسالة لم تكشف فحواها، من رئيس وزراء ماليزيا، مهاتير محمد.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، اليوم، تلقى الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة من مهاتير محمد.

وقام بتسليم الرسالة، مزلي مالك،المبعوث الخاص لدولة رئيس الوزراء الماليزي، وذلك خلال استقبال العاهل السعودي له، دون تفاصيل أكثر عن فحوى الرسالة.

وحضر اللقاء وزير خارجية السعودية، فيصل بن فرحان.

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ووصل مهاتير محمد للحكم مجددا في مايو/آيار 2018، بعد أن حصد على أغلبية برلمانية أهّلته للعودة إلى المنصب بعد غياب 15 عاماً، وآنذاك تعرّض التحالف الحاكم، بقيادة حليف الرياض، نجيب عبد الرزاق، لخسارةٍ مدوية.

وفي 27 أغسطس/آب أفادت وسائل إعلام ماليزية، الثلاثاء، أن المحكمة العليا حددت 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري ، موعدًا للنطق بالحكم على رئيس الوزراء السابق، نجيب عبد الرزاق، المتهم في قضايا فساد.

واستقبل مهاتير محمد في أكتوبر/ تشرين أول 2018، وزير الخارجية السعودى، آنذاك عادل الجبير فى مقر رئاسة الوزراء فى بوتراجايا، وبحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك وأبرز المستجدات الإقليمية.

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