حماس بغزة: نجتمع مع لجنة الانتخابات لمعرفة موقف "فتح"

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365

قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية في قطاع غزة، يحيى السنوار، الأحد، إن حركته ستجتمع مع وفد لجنة الانتخابات المركزية برئاسة حنا ناصر، لمعرفة موقف حركة "فتح"، والرئاسة الفلسطينية، حول إجراء الانتخابات العامة.

جاء ذلك في تصريح صحفي، على هامش بدء اجتماع حركته وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، مع وفد اللجنة، في مقر مكتبه بمدينة غزة.

وأضاف السنوار، "نستقبل اليوم، لجنة الانتخابات المركزية مرة أخرى، لنستقبل موقف رام الله (حركة فتح والرئاسة الفلسطينية)".

وجدد تأكيد حركته على جهوزيتها للانتخابات العامة، معتبراً أنها "المخرج من المأزق الفلسطيني الحالي".

وشدد السنوار، على أن حركته ستعمل "على تذليل كل العقبات في طريق إجراء الانتخابات".

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في وقت سابق الأحد، وصل مًجددا، إلى قطاع غزة، وفد لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، برئاسة حنّا ناصر، رفقة المدير التنفيذي هشام كحيل، ونائبه أشرف الشعيبي، عبر معبر بيت حانون (إيرز).

وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، وصل وفد اللجنة برئاسة "ناصر"، إلى القطاع، في زيارة استمرت 3 أيام.

وعقد وفد اللجنة آنذاك، اجتماعاته مع حركة "حماس" والفصائل، تباحثوا خلالها حول إجراء الانتخابات التشريعية أولا على أن يتبعها الانتخابات الرئاسية، بفارق زمني لا يزيد عن ثلاثة أشهر، حسب بيان سابق صدر عن اللجنة.

حركة "حماس"، أعلنت موافقتها على عدم تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية، وهو الموقف الذي كانت ترفضه سابقا.

وتحكم "حماس"، قطاع غزة، فيما تدير حركة "فتح" التي يتزعمها عباس، الضفة الغربية، منذ بداية الانقسام الفلسطيني، عام 2007.

وعقدت آخر انتخابات رئاسية في 2005، بينما أجريت آخر انتخابات تشريعية 2006.

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