رئيس أرامكو التنفيذي: نشرة الطرح الأولي ستصدر في 9 نوفمبر

طارق خالد/الخليج 365



قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، إن نشرة إصدار طرح الشركة جزءا من أسهمها في البورصة المحلية، ستكون في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للشركة، الأحد، بعد الإعلان رسميا عزمها طرح أسهمها للاكتتاب العام.



وأعلنت الشركة، في بيان، تحقيقها أرباحا صافية قيمتها 68 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.



وأشارت الشركة إلى أن الإيرادات والمصادر الأخرى المرتبطة بالمبيعات، بلغت 224 مليار دولار في الفترة ذاتها.



فيما لم تعلن "أرامكو"، عن البيانات المالية للفترة المقارنة من العام الماضي.



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وكانت هيئة السوق المالية السعودية، أعلنت صباح الأحد، الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)، تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.



ووفق بيان الهيئة، سيتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب، دون تحديد موعد رسمي له.



ومنذ 2018، أجلت السعودية في أكثر من 4 مناسبات، تأجيل طرح أرامكو 5 بالمئة من أسهمها في السوق المحلية إضافة إلى بورصة أو اثنتين عالميتين.



ويرى مراقبون، أن الهجوم على أرامكو، منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، أدى إلى تنامي مخاوف ترافق المستثمرين العالميين في الملتقى إزاء قدرة المملكة على حماية واحد من أهم منشآت الطاقة العالمية.



ومنتصف سبتمبر الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو"، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنته جماعة "الحوثي".

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