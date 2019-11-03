تشاووش أوغلو ونظيره القطري يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا اقليمية

أنقرة/ الخليج 365

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأحد، مع نظيره القطري محمد آل ثاني، العلاقات الثنائية وقضايا اقليمية ذات اهتمام مشترك بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة القطرية الدوحة التي يزورها تشاووش أوغلو، في إطار التحضير للاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.

كما يشارك تشاووش أوغلو في الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال التابع لمنظمة التعاون الاسلامي حول الصومال.

وتشهد العلاقات التركية القطرية تطوراً متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم سياسي كبير بين البلدين واتفاق في وجهات النظر تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما قضايا الشرق الأوسط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.