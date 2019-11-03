وفد لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية يصل غزة مُجددا

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365

وصل إلى قطاع غزة، الأحد، وفد لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، لاستكمال مباحثاته مع حركة "حماس" والفصائل الأًخرى، حول إجراء الانتخابات التشريعية أولا، على أن يتبعها الرئاسية بفارق زمني لا يزيد عن 3 أشهر.

جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي لهيئة المعابر الفلسطينية (حكومية)، ووصل "الخليج 365" نسخة منه.

وقال البيان، "وصل إلى غزة رئيس اللجنة حنّا ناصر، برفقة المدير التنفيذي هشام كحيل، ونائبه أشرف الشعيبي، عبر معبر بيت حانون (إيرز)، شمالي القطاع".

والأحد الماضي، وصل وفد اللجنة برئاسة "ناصر"، إلى قطاع غزة، وعقد اجتماعاته مع حركة "حماس" والفصائل، تباحثوا خلالها إجراء الانتخابات التشريعية أولا على أن يتبعها الانتخابات الرئاسية، بفارق زمني لا يزيد عن ثلاثة أشهر، بحسب بيان سابق صدر عن اللجنة.

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حركة "حماس" أعلنت موافقتها على عدم تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية، وهو الأمر الذي كانت ترفضه سابقا.

وتحكم "حماس"، قطاع غزة، فيما تدير حركة "فتح" التي يتزعمها عباس، الضفة الغربية، منذ بداية الانقسام الفلسطيني، عام 2007.

وعقدت آخر انتخابات رئاسية في 2005، بينما أجريت آخر انتخابات تشريعية 2006.

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