العراق.. اختطاف ناشطة في بغداد على يد مجهولين

بغداد (العراق)/ نازا محمد / الخليج 365

أفاد ناشطون وعدد من المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، عن قيام جهة مسلحة باختطاف إحدى المتطوعات المسعفات للمتظاهرين المصابين، ليلة السبت.

وقال الناشط في تظاهرات بغداد حازم الشمري، في حديث للأناضول، أن "الناشطة والمسعفة صبا المهداوي، اختطفت خلال عودتها منتصف ليلة السبت، من ساحة التحرير إلى منزلها في منطقة البياع (جنوبي بغداد)، وتحديدا قرب تقاطع الحمزة، كما أبلغنا شهود عيان".

وأضاف، "المجموعة المسلحة التي خطفت المهداوي، اتجهت بها إلى جهة مجهولة".

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وفي هذا السياق، دعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الأجهزة الأمنية الى "ملاحقة الجهات الخاطفة، وإنقاذ صبا المهداوي".

ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، موجة احتجاجات مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرفعوا سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

منذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عبد المهدي، عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة ضمن مطالب أخرى عديدة.

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