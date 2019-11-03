ضبط ثلاثة مواطنين تورطوا باقتحام المزارع وسرقة الماشية

صحيفة الخليج الالكترونية صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري, أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال, أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة ثادق من القبض على ثلاثة مواطنين – تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث -، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم باقتحام المزارع وسرقة الماشية من الحظائر وتقييد العاملين بها وسلب ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكابهم سبع حوادث في عددٍ من محافظات مدينة الرياض بذات النمط والسلوك الإجرامي, حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة. انشر الخبر :

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