الرميان : الفرصة مواتية لدخول مساهمين جدد واستفادتهم من قدرات أرامكو

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن رئيس مجلس إدارة أرامكو ياسر الرميان، موافقة هيئة السوق المالية السعودية على الاكتتاب.

وقال الرميان، في المؤتمر الصحافي الرسمي حول تفاصيل الاكتتاب العام، إن طرح أرامكو في “تداول” دليل على قدرة وعمق أسواقنا المحلية.

وفي سياق متصل، أفاد الرميان أن الفرصة مواتية لدخول مساهمين جدد واستفادتهم من قدرات أرامكو.

وتابع:”الطرح العام الأولي لأرامكو هو خطوة مهمة لتحقيق رؤية 2030″.

وفي رده على سؤال، قال: “خلال عشرة أيام سيتم وضع تقارير المحللين لتحديد النطاق السعري لأسهم أرامكو”، متابعاً: “بعد تحديد سعر الاكتتاب بنحو خمسة أيام سيتم إدراج السهم في تداول”.

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وأكد الرميان، في سؤال لـ”رويترز”، أنه من الصعب التعليق على تقييم أرامكو في هذه المرحلة.

وأمّا في ما يتعلق بالإدراج خارج السوق السعودية فأجاب: “اتخاذ القرار بخصوص الإدراج خارج “تداول” سيتم في الوقت المناسب”.

وتابع قائلا: “تحديد نسبة وسعر الطرح سيتم بعد عملية بناء سجل الأوامر”.

وفي سياق متصل، شدد الرميان على أن الحوكمة في السوق السعودية قادرة على حماية حقوق المساهمين.

ونوه بأن تنوع وعمق مجلس إدارة أرامكو يضيفان قيمة كبيرة للشركة.