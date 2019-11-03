الأهلي يكسب #الديربي و #النصر يقسو على #أبها و #الهلال يتعثر

الخليج - حسن القبيسي

تغلب الأهلي على جاره الاتحاد في ديربي الغربية بهدفين لهدف ، في حين أخفق الهلال في تحقيق انتصار على الفتح صاحب المركز قبل الآخير حيث تعادل معه بثلاثة أهداف لمثلها ، وحقق النصر انتصاراٌ كبيراً على ضيف أبها بأربعة أهداف دون مقابل ، وتعرض الشباب لخسارة قاسية من ضيفه التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدف ، وقلب الرائد تأخره بهدفين لفوز بثلاثة أهدف في الوقت بدل الضائع ، وواصل ضمك نتائجة الغير مرضية لمحبيه بعد أن تلقى خسارة جديدة من مضيفه الفيصلي بهدفين دون مقابل .

وأشهر الكرت الأصفر في هذه الجولة 37 مرة مرة ليصبح مجموع الكروت الصفر حتى الآن 279 بطاقة صفراء ، فيما لم تشهد أي بطاقة حمراء والتي بلغت 11 بطاقة حتى الآن .

فيما لا يزال الهلال أكثر الفرق تهديفياً حيث سجل لاعبوه 26 هدف ، ويليه الأهلي والعدالة بـ 15 بهدف ، ويعتبر الفتح الأضعف دفاعاً حيث استقبل 21 هدف ومن قبله ضمك بـ 19 هدف والعدالة بـ 17 هدف .

ويتصدر إداوردو الهدافين برصيد 8 أهداف ويليه أندريا من العدالة بـ 7 أهداف ، ومن بعدهما حمد الله ، والسومة ، ورومارينيو ،وجوميس برصيد 6 أهداف .

وفيما يلي ترتيب فرق الدوري بعد نهاية الجولة الـ 9 :

1-الهلال 20 نقطة

2- النصر 17 نقطة من 8 مباريات

3-الأهلي 17 نقطة

4-الفيصلي 17 نقطة من 8 مباريات

5-الشباب 15 نقطة

6-الوحدة 15 نقطة

Advertisements

7-الحزم 14 نقطة

8-التعاون 13 نقطة

9-أبها 11 نقطة

10-الرائد 11 نقطة

11-الاتفاق 10نقاط

12-الفيحاء 10 نقاط

13-الاتحاد 9 نقاط

14-العدالة 8 نقاط

15-الفتح 5 نقاط

16-ضمك 4 نقاك