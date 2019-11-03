هذا الموضوع ابل تتلقى شكاوى نتيجة لغلق التطبيقات في الشاشة الخلفية بشكل مستمر في iOS 13.2 ظهر على التقنية بلا حدود.
سجل مجموعة من مستخدمي هواتف الأيفون شكاوى بعد التحديث لنظام iOS 13.2 تؤكد على أن التحديث أدى إلى إغلاق مستمر للتطبيقات في الشاشة الخلفية مما يدفع المستخدمين إلى إعادة تحميل التطبيقات من جديد وتعطل آداء الكثير من المهام.
رصد العديد من مستخدمي هواتف الأيفون مشكلة في تحديث iOS 13.2 تعطل ميزة تعدد المهام على الهاتف، حيث يعمل النظام بشكل تلقائي على غلق التطبيقات في الشاشة الخلفية، ولقد أكد بعض المستخدمين على ظهور المشكلة في هاتف iPhone 11 Pro وأيضاً iPad Pro.
ولقد أكد موقع MacRumors على أن التحكم وإدارة الذاكرة العشوائية بضوابط مبالغ فيها في تحديث iOS 13.2، يؤدي إلى إغلاق التطبيقات مما يؤدي إلى إعادة تحميلها حتى بعد مرور وقت قصير من الإنتقال إلى تطبيق أخر.
كما أشار مستخدمي هواتف الأيفون أن تحديث iOS 13.2 سيؤدي إلى إغلاق تطبيق اليوتيوب على سبيل المثال في حالة متابعة محتوى الفيديو عند الإنتقال إلى أحد التطبيقات الأخرى، لذا يجد المستخدمين صعوبة عند تعدد المهام، وهو ما أكد عليه أحد مستخدمي هاتف iPhone 11 Pro، حيث أشار إلى غلق تطبيق اليوتيوب بعد دقيقة فقط من إنتقال المستخدم إلى أحد تطبيقات التواصل للرد على رسالة.
ولا تختلف شكاوى المستخدمين الأخرين حيث يواجه المستخدمين نفس المشكلة في تطبيقات مختلفة، ولقد سجلت هذه الشكاوى على كلاً من منتدى ابل، وموقع Reddit، وتويتر إلى جانب مواقع أخرى.
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هذا الموضوع ابل تتلقى شكاوى نتيجة لغلق التطبيقات في الشاشة الخلفية بشكل مستمر في iOS 13.2 ظهر على التقنية بلا حدود.
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