دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تسجل مبيعات 100 ألف وحدة من هواتف Mate 30 5G في دقيقة واحدة ظهر على التقنية بلا حدود.

بدأت شركة هواوي في فتح باب التسجيل لهواتف Mate 30 5G وMate 30 Pro 5G منذ أكثر من 10 أيام، ومن ثم انتقلت مؤخراً لبيع وشحن الهواتف للمستخدمين، حيث أكدت الشركة على بيع 100 ألف وحدة من هواتف Mate 30 5G وMate 30 Pro 5G خلال دقيقة واحدة.

ولقد أكدت هواوي على أن مخزون الشركة المتاح من هواتف Mate 30 5G وMate 30 Pro 5G قد بيع بشكل كامل، كما أشارت هواوي على خططها لبدء بيع الهواتف من جديد يوم 5 من نوفمبر، على أن تقدم الشركة خلال هذا اليوم بعض الهدايا المجانية للفائزين من بينها ساعة Huawei Watch GT2، أو جهاز الشركة اللوحي الجديد Mediapad M6، إلى جانب سماعة FreeBuds 3.

وتقدم شركة هواوي كلاً من هاتفي Mate 30 5G و Mate 30 Pro 5G في السوق الصيني فقط الآن، حيث يأتي هاتف Mate 30 5G بسعر 705 دولار تقريباً، بينما ينطلق هاتف Mate 30 Pro 5G بسعر 975 دولار.

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ومن المقرر أن ينطلق كلا الهاتفين برقاقة معالج Kirin 990، مع رقاقة مودم 5G، كما يأتي هاتف Mate 30 5G بقدرة بطارية 4200 mAh، ويضم هاتف Mate 30 Pro 5G بطارية بقدرة 4500 mAh، كما يدعم الهاتفين شحن بقدرة 40W، أو شحن لاسلكي بقدرة 27W.

كما تتوفر إصدارات 5G من هواتف Mate 30 Pro وMate 30 باثنان من الإختيارات الحصرية في الألوان هما البرتقالي والأخضر بتصميم جلدي.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تسجل مبيعات 100 ألف وحدة من هواتف Mate 30 5G في دقيقة واحدة ظهر على التقنية بلا حدود.