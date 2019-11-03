شكرا لقرائتكم خبر عن لبنانيون يحتفلون بـ "يوم الوفاء للرئيس ميشال عون" دعما لخطته الإصلاحية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد طريق القصر الجمهورى اللبنانى فى بعبدا، مسيرات داعمة للرئيس ميشال عون، وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانى، وخطته الإصلاحية.

وبحسب الوكالة اللبنانى "يشهد اليوم عرسا وطنيا، فقد توافد اللبنانين المؤيدون والداعمون للرئيس العماد ميشال عون من المناطق والاقضية كافة، بحيث توحدت الجموع تحت راية العلم اللبنانى، مطالبة الرئيس عون بمحاربة الفساد وتحقيق المطالب وفق آلية قانونية ودعم الخطة التي طرحها، والتوجه إلى المجلس النيابى لتشريع القوانين واسترداد الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية".

وبدأ الاحتفال عند 11 ونصصف صباحا بالنشيد الوطنى واستهل بكلمة لمستشار الرئيس اللبنانى، بيار رفول والذى دعا فيها الى دعم عون، شاكرا الحضور على مواقفهم ومشاركتهم المشرفة فى يوم الوفاء والدعم للرئيس عون.

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