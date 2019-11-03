شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. "شرح العقيدة الواسطية" دورة علمية بتعاونى جنوب حائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم المكتب التعاونى للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات جنوب حائل بالمملكة العربية السعودية، بالتعاون مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة غداً، دورة علمية بعنوان "شرح العقيدة الواسطية"، وذلك فى جامع عامر آل خشيل بعد صلاة المغرب. ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، تأتي الدورة التي تستمر أربعة أيام ضمن برنامج أصول العلم.

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