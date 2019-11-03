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جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيا جنوب بيت لحم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم، شابًا فلسطينيًا من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء ، أفادت مصادر أمنية، فى بيت لحم أن جيش الاحتلال اعتقل الشاب داوود زكريا موسى، بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه.

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