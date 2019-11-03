شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيا جنوب بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم، شابًا فلسطينيًا من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أفادت مصادر أمنية، فى بيت لحم أن جيش الاحتلال اعتقل الشاب داوود زكريا موسى، بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه.
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