شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مركزى الإمارات: البنك يدرس تقديم مساعدة للبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محافظ مصرف الإمارات المركزى اليوم الأحد إن البنك يدرس تقديم مساعدات للبنان وإنه سيرفع توصية إلى قيادة الدولة الخليجية. وأبلغ المحافظ مبارك راشد المنصورى الصحفيين عما إذا كانت الإمارات قد قدمت معونة للبنان منذ زيارة رئيس وزراء اللبنانى الشهر الماضى فأجاب "قررنا إجراء دراسة وتقديم توصية للقيادة فى ضوء التطورات الأخيرة". Advertisements وأضاف المنصورى أنه لا يوجد اتفاق على أمور محددة وأنه يأمل أن يتحسن الوضع فى لبنان الذى يعانى من أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية بين 1975 و1990 وسط احتجاجات تعم البلاد.

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