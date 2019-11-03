شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين الهجوم الإرهابى على موقع عسكرى فى مالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقدمت المملكة - حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسئول بوزارة الخارجية - العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية مالى الشقيقة، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل، مجددا التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع مالي ضد الإرهاب والتطرف.



وكان 54 شخصا من بينهم 53 جنديا قد قتلوا في هجوم إرهابي استهدف، الجمعة الماضية، موقعا عسكريا في منطقة إنديليمان شمالي مالي.