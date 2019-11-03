شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين الهجوم الإرهابى على موقع عسكرى فى مالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقدمت المملكة - حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسئول بوزارة الخارجية - العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية مالى الشقيقة، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل، مجددا التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع مالي ضد الإرهاب والتطرف.
وكان 54 شخصا من بينهم 53 جنديا قد قتلوا في هجوم إرهابي استهدف، الجمعة الماضية، موقعا عسكريا في منطقة إنديليمان شمالي مالي.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تدين الهجوم الإرهابى على موقع عسكرى فى مالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.