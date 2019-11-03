"إنستجرام" يغلق تطبيقا يستخدم في مراقبة أنشطة الأصدقاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قرر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" إغلاق تطبيق يتيح لمستخدمي الموقع مراقبة أنشطة أصدقائهم أو أحبائهم على الموقع، بعد تقارير أشارت إلى استخدام هذا التطبيق في اختراق خصوصية المستخدمين.



وكان موقع "إنستجرام" قد أوقف تشغيل خاصية "متابعة" أو"فولوينج" التي تتيح للمستخدم معرفة المشاركات والحسابات التي يتفاعل معها أصدقاؤه الآخرون. وتتيح هذه الخاصية للمستخدم معرفة المشاركات التي أعجبت أصدقاءه او التعليقات التي بثها أصدقاؤه على مشاركات الآخرين.

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وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن التطبيق "لايك باترول" الذي تم طرحه بهدوء عبر "آي.أو.إس ستور" في يوليو الماضي، لن يعيد فقط تفعيل خاصية المتابعة على موقع "إنستغرام"، وإنما سيؤدي إلى زيادة عدد المهام التي تؤديها.

وذكر موقع "إنستغرام" إن مطوري تطبيق "لايك باترول" الذي يستخدم في متابعة نشاط الأصدقاء على موقع التواصل الاجتماعي انتهكوا قواعد الموقع وتم إبلاغهم بوقف تشغيله عبر الموقع المملوك لشبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة "فيس بوك" والذي يتعامل كثيرا مع تطبيقات خارجية تنتهك بيانات المستخدمين دون الرجوع إليهم.

وقال متحدث باسم شبكة "فيس بوك" تعليقا على القرار "متابعة أنشطة المستخدمين ينتهك سياساتنا، ونحن نتخذ الإجراءات ضد الشركات التي نكتشف تورطها في هذه الممارسات. تطبيق لايك باترول انتهك بيانات المستخدمين لذلك اتخذنا ضده الإجراء المناسب".

يذكر أن التطبيقات من نوعية "لايك باترول" تعتبر واحدة من الطرق التي تتيحها التكنولوجيا لكي يتعقب الناس أنشطة الآخرين. وتتيح تطبيقات التتبع والتي تستخدم عادة في أنشطة مسيئة، الحصول على بيانات عن موقع المستخدم واتصالاته وأصدقائه والرسائل التي يتبادلها. ورغم أن "لايك باترول ليس برنامج تتبع ولا تجسس، فإنه بشكل عام يشجع الناس على استخدام التكنولوجيا لكي يراقبوا أنشطة الآخرين على موقع التواصل الاجتماعي.