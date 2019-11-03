هل مطهر اليدين أفضل من الصابون؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019

كشفت خبيرة طبية من جامعة مينيسوتا الأمريكية، بأن غسل اليدين يزيل الجراثيم والبكتيريا، ولا يقتلها مباشرة، فعند غسل اليدين بالصابون، يتم إزالة الأوساخ والجراثيم العالقة في الزيوت الطبيعية للبشرة.



من ناحية أخرى ثَبُت بأن المطهرات التي يدخل الكحول في تركيبها، تقتل البكتيريا والفيروسات على الفور من خلال تليين الغشاء البكتيري وجعله غير فعال.

ووفقاً للمركز البريطاني للسيطرة على الأمراض الجرثومية، فإن المطهرات الكحولية تتفوق على الصابون في التخلص الفوري من الجراثيم والفيروسات، لذلك يتم اعتمادها في تطهير الجروح وتعقيم اليدين من قبل العاملين في المجال الطبي.

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وينصح الخبراء باستخدام الصابون في حالات معينة، وخاصة مع الشحوم والدهون المتراكمة على اليدين، وبعد استخدام دورة المياه لأن الصابون مصمم بشكل خاص لإزالة الملوثات مثل الكائنات الحية البرازية الدقيقة.

وفي حين أن غسل اليدين مفيد في الكثير من الحالات، إلا أن الخبراء يحذرون من الإفراط فيه، للحؤول دون جفاف اليدين وتشققهما، أو إصباتهما بالنزيف الذي يسمح للجراثيم بالدخول إلى الجسم.

إضافة إلى ما سبق، يقترح الأطباء استخدام المطهرات الكحولية في تعقيم اليدين والأسطح الأخرى عند الإصابة بنزلات البرد لتجنب انتشار الفيروس وإصابة الآخرين بالعدوى، وفق ما ورد في موقع "ميترو" الإلكتروني.