أفادت وكالة «سانا» السورية الرسمية بمغادرة 55 شاحنة عسكرية تابعة للقوات الأمريكية، اليوم السبت، من سوريا إلى أراضي العراق.
وأوضحت الوكالة أن 55 شاحنة محملة بآليات عسكرية وتجهيزات تتبع «لقوات الاحتلال الأمريكية» غادرت الأراضي السورية من معبر الوليد غير الشرعي إلى العراق.
من جانبها، نقلت صحيفة «الوطن» السورية، اليوم، عن مصدر قالت إنه من «قوات سوريا الديمقراطية»، أن رتلًا عسكريًا أمريكيًا وصل في 31 أكتوبر إلى قاعدة «صرين» المعروفة أيضًا باسم «مطار السبت» جنوب مدينة عين العرب بريف حلب الشمالي الشرقي قادمًا من محيط تل تمر، ويضم 17 مدرعة وعشرات الشاحنات، يعمل على إخلاء معدات القاعدة الأمريكية بشكل نهائي، وليس تعزيز حضوره فيها، ليتم الانتهاء من إخلاء القاعدة، نهاية الأسبوع الجاري.
وبدأت الولايات المتحدة، في 9 أكتوبر الماضي، عملية سحب قواتها من سوريا ونقلها إلى العراق، فيما من المتوقع أن يبقى في الأراضي السورية نحو 1000 عسكري أمريكي ستكمن مهمتهم في ضمان السيطرة على حقول النفط الخاضعة لحلفاء واشنطن من «قوات سوريا الديمقراطية».
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة: 55 آلية عسكرية أمريكية تغادر سوريا إلى العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.