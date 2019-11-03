ريفي ينصح الحريري بعدم "الخضوع" لضغط حزب الله

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab وزير العدل اللبناني السابق أشرف ريفي

وذكر ريفي، في تغريدة على موقع "تويتر"، أنه يجب على الحريري ألا يشكل الحكومة إذا استطاع فرض شروط "الانتفاضة" التي خرجت إلى الشارع.

ويوم الثلاثاء الماضي، استقال رئيس الحكومة، سعد الحريري، على وقع موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات التي تطالب برحيل الطبقة السياسية في البلاد وتحسين الأوضاع الاجتماعية.

وفي وقت سابق الخميس الماضي، دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون إلى تشكيل حكومة جديدة من وزراء ذات "كفاءة وخبرة" مع دخول الحراك الشعبي غير المسبوق في البلاد أسبوعه الثالث.

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وعلى الرغم من استقالة الحريري، ظل المتظاهرون في الشوارع، متمسكين بقائمة مطالبهم، المتمثلة في تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة ومحاسبة كل رموز الفساد في السلطة ورفع السرية المصرفية عن المسؤولين السياسيين وسقوط حكم المصرف.

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وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، دعا الزعماء اللبنانيين إلى التعجيل بتشكيل حكومة جديدة، قائلا في بيان "يجب أن تتوقف أي أعمال عنف أو أعمال استفزازية ونناشد الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية مواصلة ضمان حقوق وسلامة المحتجين".