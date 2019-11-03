شكرا لقرائتكم خبر عن 48 جنسية تشارك فى مبادرة "سواعدنا ترفع علمنا" بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة، مبادرة "سواعدنا ترفع علمنا" بمشاركة 2004 شخصيات من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، وذلك في إطار توجيهات الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقى رئيس هيئة المنطقة، تزامنا مع احتفال الدولة بـ "يوم العلم".

وحسب وكالة أنباء الإمارات، تهدف المبادرة إلى رسم علم الإمارات بالأيادى، حيث جمعت المبادرة، 4008 بصمات أيادي، من خلال 2004 شخصيات مشاركة من 48 مؤسسة حكومية ومحلية، و48 جنسية مختلفة، و48 فئة عمرية، و 48 مهنة في شتى المجالات. وذلك تيمناً مع اليوم الوطني الـ 48 للدولة.

وثمن شريف العوضى مدير عام هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة مدى التفاعل والتعاون الذي تلقته الهيئة في تنفيذ المبادرة وإنجاحها، والتي جاءت كإحدى المبادرات الوطنية المتميزة التي تحلى بها شباب الوطن، لافتا إلى أن رقم مشاركة 2004 شخصيات للدلالة على العام الذي تولي فيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مقاليد الحكم.

وأضاف العوضي أنه تم اختيار الرقم 48 للمؤسسات والجنسيات والفئات العمرية والمهن، تيمناً باليوم الوطني الـ 48 للدولة ويعتبر هذا العدد ترجمة صادقة لمسيرة الاتحاد التي ستكمل 48 عاماً مضيئاُ حافلاً بالإنجازات على مختلف المستويات.