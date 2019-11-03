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شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط إرهابى ومخبأ يحتوى على أسلحة ومخازن ومعدات تفجير وأجهزة اتصال بالعراق والان مع تفاصيل الخبر
وقالت الخلية، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، "إنه وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من قيادة العمليات الخاصة الأولى (إحدى تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب) من إلقاء القبض على الإرهابى المكنى بـ "أبو هارون" بعد نصب كمين محكم له جنوبى العاصمة".
وأضافت، أنه "بعد التحقيق معه وبدلالته تم العثور على مخبأ يحتوى على أسلحة ومخازن ومعدات تفجير وأجهزة اتصال كانت معدة للقيام بعمليات إرهابية بالتزامن مع التظاهرات التى تشهدها بغداد".
احدى أجهزة التفجير
الإرهابى المضبوط
المضبوطات
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