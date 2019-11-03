شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف 12 سوريا بعد عبورهم الحدود التونسية مع الجزائر خلسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن إيقاف 12 مهاجرا سوريا غير شرعى اجتازوا الحدود البرية مع الجزائر خلسة.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها على صفحتها الرسمية فى موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أمس السبت، أن المهاجرين السوريين غير الشرعيين جرى إيقافهم فى ولاية القصرين، بعد أن اجتازوا الحدود الجزائرية فى اتجاه الحدود التونسية.

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وبحسب البيان "تم الاحتفاظ بهم لمواصلة التحريات معهم ومباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها دخول التراب التونسي على غير الصيغ القانونية".

ويتواجد بعض اللاجئين السوريين في تونس منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، لكن أعدادهم غير معروفة بشكل دقيق.