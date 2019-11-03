شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تستعيد رفات 236 مفقودا من العراق من أصل 605 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح الخالد إنه تم خلال الفترة من يونيو 2003 حتى الآن استعادة رفات 236 مفقودًا كويتيًا من أصل 605 مفقودين خلال الغزو العراقى للكويت.

وأضاف الخالد – ردًا على سؤال برلماني للنائب بمجلس الأمة الكويتي محمد الدلال – أن الجهود الدولية مستمرة للتعرف على مصير 369 مفقودًا، مشددًا على أن الكويت تولي ملف الأسرى والمفقودين اهتمامًا بالغًا؛ لما له من طابع إنساني بالدرجة الأولى، وأبعاد شرعية وقانونية بالدرجة الثانية.



وأشار وزير الخارجية الكويتى إلى أنه في إطار اهتمام بلاده بذلك الملف الحيوي، عقدت اللجنة الثلاثية الدولية – التي تترأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر – نحو 48 اجتماعًا منذ مارس 1992 وحتى 31 يوليو الماضي، بواقع اجتماع كل ستة أشهر، في حين عقدت اللجنة الفنية المنبثقة عنها 109 اجتماعات حتى 29 يوليو الماضي، بواقع خمسة اجتماعات كل عام.

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ولفت الخالد إلى أن الكويت والولايات المتحدة بادرتا بتنظيم زيارة رسمية لأعضاء مجلس الأمن الدولي في نهاية شهر يونيو الماضي إلى كل من الكويت والعراق؛ لبحث المسائل ذات الصلة بالبحث عن المفقودين، وحث العراق على الوفاء بالتزاماته الدولية المتبقية تجاه الكويت.



وتابع الوزير قائلا : إن الكويت بادرت أيضًا – خلال رئاستها لمجلس الأمن الدولي – بتقديم مبادرة إنسانية دولية، تمثلت فى اعتماد القرار 2474 لعام 2019 المعني بمسألة الأشخاص المفقودين فى النزاعات المسلحة، تحت بند حماية المدنيين في النزاعات؛ وذلك لتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى معالجة هذه القضية الإنسانية المهمة.