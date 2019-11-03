شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو: تراجع أسعار النفط دليل على نجاح استعادة الإنتاج المفقود بعد الهجمات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ياسر بن عثمان الرميان، رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، أن الحكومة السعودية ستتنازل عن حقها فى توزيعات الأرباح إذا ما اقتضت الضرورة خلال الخمس سنوات المقبلة لدعم الشركة، مشددا على أنه لا يمكن تحديد تقييم الشركة فى المرحلة الحالية.
وأوضح الرميان، خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن اكتتاب شركة أرامكو، أن طرح أسهم الشركة سيقتصر على السوق المالية السعودية "تداول"، مشددا على أن الحوكمة فى السوق السعودية قادرة على حماية حقوق المساهمين.
وشدد الرميان على أن تراجع أسعار النفط دليل على نجاح شركة أرامكو باستعادة الإنتاج المفقود بعد الهجمات الأخيرة التى تعرضت لها الشركة، متابعا أن اتخاذ القرار بخصوص الإدراج خارج "تداول" سيتم فى الوقت المناسب.
كانت هذه تفاصيل خبر أرامكو: تراجع أسعار النفط دليل على نجاح استعادة الإنتاج المفقود بعد الهجمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.