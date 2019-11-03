إندونيسيا تتعهد بدعم حل الأزمة الإنسانية في فلسطين وأراكان

جاكرتا/ محمود أتانور/ الخليج 365

تعهد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، بتقديم الدعم من أجل حل الأزمة الإنسانية في كل من فلسطين وإقليم أراكان (غربي ميانمار).

وذكرت صحيفة "كومباس" الإندونيسية، السبت، أن ويدودو التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هامش أعمال القمة الـ35 لرابطة دول جنوب وشرق آسيا (آسيان)، المنعقدة بالعاصمة التايلانندية بانكوك.

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وأضافت الصحيفة، أن ويدودو جدد لغوتيريش، رغبة بلاده في المساهمة بشكل فعال في حل المشاكل الإنسانية بفلسطين، وتلك التي يعانيها اللاجئون من مسلمي أراكان، جراء التطهير العرقي والعنف الذي تمارسه ضدهم ميانمار.

من جانبه، تقدم غوتيريش بالشكر لإندونيسيا على مساهماتها في البحث عن حلول للمشاكل المتعلقة بفلسطين وإقليم أراكان.

والجمعة، انطلقت القمة الـ35 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، في العاصمة التايلاندية بانكوك، بمشاركة بعض زعماء الدول الآسيوية، وتستمر فعالياتها طوال أربعة أيام.

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