العراق.. محتجون يغلقون شوارع حيوية في بغداد

بغداد (العراق)/ أمير السعدي/ الخليج 365

قطع محتجون صباح الأحد، طرق وشوارع رئيسة في العاصمة العراقية بغداد، وسط دعوات شعبية للإضراب العام، لإجبار الحكومة على الاستقالة وتنفيذ مطالب المتظاهرين.

وأفاد مراسل الخليج 365، إن متظاهرين قطعوا، صباح الأحد، أغلب شوارع بغداد، سيما طرق غربي العاصمة، وذلك لشل حركة التنقل.

وأضاف أن محتجين قطعوا طريقا رئيسا في منطقة البنوك، شرقي بغداد، وفي منطقة الزعفرانية جنوب شرقي العاصمة، فضلا عن طريق بغداد – واسط، بالإضافة الى مخارج مدينة الصدر.

وتأتي هذه الخطوة، وسط دعوات شعبية لإعلان الاضراب العام وعصيان مدني عام، بهدف إجبار حكومة عادل عبد المهدي، على الاستقالة، وتنفيذ مطالبات المتظاهرين.

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ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها خلال الشهر ذاته.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 250 قتيلا على الأقل فضلا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.

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