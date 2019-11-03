السعودية تعلن مقتل اثنين من جنودها على الحدود مع اليمن

الرياض/ الخليج 365-

أعلنت السعودية، عن مقتل اثنين من جنودها، على الحدود الجنوبية مع اليمن، بعد ساعات قليلة من إعلان مماثل، يكشف مقتل عنصريين عسكريين من قواتها البرية.

وكشفت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، في وقت متأخر من مساء السبت، عن اسمهما وهما الجنديان: سلطان الودعاني، وعبدالرحمن الخبراني، من منتسبي حرس الحدود.

وقالت إنهما قتلا "بالحد الجنوبي في منطقة جازان"، المتاخمة للحدود مع اليمن.

جاء ذلك الإعلان، على هامش تقديم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، تعازي المملكة لأسرتيهما.

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ويأتي الإعلان بعد ساعات قصيرة من إعلان (واس) السبت، أن الرقيب أول جبران المالكي، والرقيب حمود بن شوعي، من القوات البرية قتلا "بالحد الجنوبي في جازان".

ولم تتطرق الوكالة إلى تفاصيل وتوقيت مقتل عناصرها العسكرية الأربعة، غير أن جماعة الحوثي تعلن بشكل معتاد مقتل وجرح جنود سعوديين في مواجهات قرب الحدود اليمنية.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 2014، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل عدة محافظات.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الجماعة، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، حسب الأمم المتحدة.

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