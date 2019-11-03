المخابرات الإسرائيلية تعتقل وزير شؤون القدس من منزله

القدس / فاطمة أبو سبيتان / الخليج 365 -

اعتقلت قوات من المخابرات الإسرائيلية، الأحد، وزير شؤون القدس فادي الهدمي من منزله في مدينة القدس المحتلة.

وأفاد مصدر مطلع للأناضول أن قوات من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية اقتحمت صباح اليوم منزل الهدمي في حي وادي الجوز بالقدس، واعتقلت الوزير واقتادته لأحد مراكز التحقيق.



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وأضاف أن خلفية الاعتقال غير معروفة حتى اللحظة، إلّا أنها تقع ضمن إعاقة عمله في مدينة القدس.

ونهاية سبتمبر الماضي تعرض الوزير الفلسطيني للاعتقال والتحقيق قبل ان يطلق سراحه في وقت لاحق.

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