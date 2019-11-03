عصيان مدني عام.. والمتظاهرون يقطعون أغلب شوارع بغداد

صحيفة الخليج الالكترونية

أفادت مصادر بأن المتظاهرين قطعوا أغلب شوارع العاصمة بغداد، وسط دعوات لعصيان مدني عام.

وأضافت بأن متظاهرين قطعوا، صباح الأحد، أغلب شوارع بغداد، خصوصا الطرق الواقعة غربي بغداد، وذلك لشل حركة التنقل.

كما أوضح أن أبرز الطرق التي تم قطعها هي، سريع الشعلة، جسر البنوك، جسر منطقة الشعب، جسر شركة سومو، طريق البلديات باتجاه منطقة زيونة وملعب الشعب، إضافة إلى مخارج مدينة الصدر، وسريع الدورة من جهة بغداد جديدة.

يذكر أنه ومع دخول الموجة الثانية من التظاهرات في العراق أسبوعها الثاني، بدأ ناشطون في بغداد منذ صباح السبت، بالدعوة إلى “إضراب عام” ينفذ ابتداءً من الأحد، وحتى إشعار آخر، وهو ما تفاعل المحتجون معه، على الرغم من مخاوف استخدام السلطة لـ”العنف” فيما لو أغلقت الدوائر الرسمية والمصالح العامة أبوابها.

بدورها، استبقت وزارة التربية أخبار الإضراب العام، وأكدت أن يوم الأحد دوام رسمي في البلاد.

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كما وجهت الوزارة في بيان لها، “جميع المديريات بالالتزام والمحافظة على انسيابية الدوام”.

فيما قال ناشطون في بيانات تم توزيعها على صحافيين ونشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، إنه “لا تراجع” عن ساحات الاحتجاجات إلا بتحقيق “التغيير الكامل”.

ودعت البيانات موظفي الدولة والقطاع الخاص إلى “دعم المتظاهرين من خلال الإضراب العام من الأحد وحتى تحقيق التغيير”.

أما نقابة المعلمين فقد أعلنت تمديد الإضراب حتى الخميس المقبل، وحمّلت الرئاسات الثلاثة مسؤولية سقوط قتلى وجرحى بالتظاهرات.

إلا أن أمانة مجلس الوزراء العراقي هدد بإجراءات ضد إدارات المدارس التي تواصل الإضراب.