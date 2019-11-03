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وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

شفت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر وظائف شاغرة في مجال الطب والرعاية الصحية والتمريض ، الخدمات المساندة ، التدريس والشؤون الأكاديمية لحملة الشهادة الثانوية فما فوق.

وأوضحت إدارة الخدمات الصحية أن ذلك للعمل في المستشفيات التالية: الخدمات الطبية للقوات المسلحة، مستشفى القوات المسلحة بالجنوب، مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، مستشفيات القوات المسلحة بالطائف، مستشفى القوات المسلحة بنجران.

وأشارت إلى أن للإطلاع على الوظائف وشروط التقديم من خلال الرابط التالي: هنا

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