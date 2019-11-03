توجيه بإلزام جميع الأطباء بلقاح الأنفلونزا

صحيفة الخليج الالكترونية أفادت مصادر بأن توجيهاً صدر من وزارة الصحة بإلزام جميع الأطباء ومنسوبي التمريض والفنيين والإداريين والفئات الأخرى في جميع المنشآت بضرورة أخذ لقاح التطعيم الموسمي ضد الأنفلونزا. وقالت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، إن التوجيه الجديد أكد ضرورة أخذ كل الأطقم الطبية اللقاح وإلا سيتعرّضون للتحقيق. ولفتت إلى أن التوجه تضمن أيضاً إلزام المرافق والمنشآت الصحية بإلغاء شرط موافقة ولي أمر المرأة البالغة عند تقدمها للحصول على الخدمات الصحية. انشر الخبر :

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