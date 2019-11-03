“السياحة” توجه عدة نصائح للزوار الأجانب

صحيفة الخليج الالكترونية

أرشدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، السائحين القادمين من الخارج إلى مجموعة من الأنظمة والتقاليد المرعية الواجب الالتزام بها خلال زيارة المملكة.

وأشارت في مدونة أصدرتها بعنوان “سلسلة قواعد السلوك السياحي”، إلى 5 موضوعات رئيسية يجب على السائح مراعاة قواعدها وسلوكياتها، تتعلق الدين، والقيم والعادات والتقاليد، والموارد، والآثار التاريخية، والبيئة.

وشملت قواعد السلوك عدة توضيحات للسائح القادم من الخارج أبرزها، عدم وجود تقليد اجتماعي في المملكة يُلزم بدفع أي مبلغ إضافي “إكراميات” للعاملين على تقديم الخدمات، بل يعود ذلك إلى التقدير الشخصي للسائح، كما أن المملكة تمنع بيع وشراء وتعاطي المشروبات الكحولية والمخدرات.

ولفتت إلى أن الملابس المحتشمة للرجال والنساء إلزامية في الأماكن العامة، بما يتناسب والعادات والتقاليد المحلية المتبعة، مشددة على ضرورة الاستئذان المسبق قبل تصوير أفراد المجتمع من الرجال أو النساء أو الأطفال.